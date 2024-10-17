Угрозу смерчей объявили над Черным морем

На Кубани объявлено штормовое предупреждение. В МЧС предупреждают местных жителей о сильных дождях с ветром и возможных смерчах.

В ближайшие двое суток в Краснодарском крае будет неблагоприятная погода. Об этом рассказали 14 ноября в региональном управлении МЧС.

Ожидается, что в пятницу и субботу на территории Кубани будут идти ливни с градом. Все это будет сопровождаться сильным ветром.

"Во второй половине ночи и до конца суток 15 ноября, а также в течение суток 16 ноября в крае ожидаются сильный дождь, ночью и утром в предгорных районах и горах сильный дождь со снегом, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами до 20 м/с"

– пресс-служба управления

Кроме того, местных жителей предупредили, что на участке от Анапы до Магри существует угроза образования смерчей.

В связи с этим в регионе объявили штормовое предупреждение.