Вестник Кавказа

Угрозу смерчей объявили над Черным морем

Угрозу смерчей объявили над Черным морем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Кубани объявлено штормовое предупреждение. В МЧС предупреждают местных жителей о сильных дождях с ветром и возможных смерчах.

В ближайшие двое суток в Краснодарском крае будет неблагоприятная погода. Об этом рассказали 14 ноября в региональном управлении МЧС.

Ожидается, что в пятницу и субботу на территории Кубани будут идти ливни с градом. Все это будет сопровождаться сильным ветром.

"Во второй половине ночи и до конца суток 15 ноября, а также в течение суток 16 ноября в крае ожидаются сильный дождь, ночью и утром в предгорных районах и горах сильный дождь со снегом, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами до 20 м/с"

– пресс-служба управления

Кроме того, местных жителей предупредили, что на участке от Анапы до Магри существует угроза образования смерчей.

В связи с этим в регионе объявили штормовое предупреждение.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
705 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Непогода в Казахстане: объявлено предупреждение, закрыты школы

Непогода в Казахстане: объявлено предупреждение, закрыты школы

Метель обрушится на 17 регионов Казахстана

Метель обрушится на 17 регионов Казахстана

Свет вернулся в дома жителей Махачкалы

Свет вернулся в дома жителей Махачкалы

Непогода в Дагестане не помешала отдыху туристов

Непогода в Дагестане не помешала отдыху туристов

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра и ливней объявлено на Кубани

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра и ливней объявлено на Кубани

Шторм придет на Ставрополье завтра

Шторм придет на Ставрополье завтра

Штормовое предупреждение из-за сильнейшего ветра объявили в КБР

Штормовое предупреждение из-за сильнейшего ветра объявили в КБР

Штормовое предупреждение объявлено в Дагестане до понедельника

Штормовое предупреждение объявлено в Дагестане до понедельника

Снег с дождем накроет КБР

Снег с дождем накроет КБР

Угроза образования смерчей будет сохраняться на Кубани до конца недели

Угроза образования смерчей будет сохраняться на Кубани до конца недели

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы