Ветер увеличит уровень воды в Азовском море

Уровень воды в Азовском море может повысится из-за ветра. Стихия продлится в регионе несколько дней.
Ветер может привести к увеличению уровня воды в Азовском море, рассказали в МЧС Кубани.
«До конца суток 2 ноября, ночью 3 ноября, а также днем и до конца суток 4 ноября, ночью 5 ноября по восточной половине Азовского моря ожидается ветровой нагон, уровни воды повысятся до неблагоприятных отметок и выше»
- МЧС России по Краснодарскому краю
Ранее сообщалось, что уровень воды может увеличится в устье реки Дон и Таганрогском заливе.
О плохих погодных условиях также предупредили жителей Ставропольского края. В течение следующих трех дней там прогнозируют дожди, ветер и мокрый снег.