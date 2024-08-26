Вестник Кавказа

Ветер увеличит уровень воды в Азовском море

Абхазия
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Уровень воды в Азовском море может повысится из-за ветра. Стихия продлится в регионе несколько дней.

Ветер может привести к увеличению уровня воды в Азовском море, рассказали в МЧС Кубани.

«До конца суток 2 ноября, ночью 3 ноября, а также днем и до конца суток 4 ноября, ночью 5 ноября по восточной половине Азовского моря ожидается ветровой нагон, уровни воды повысятся до неблагоприятных отметок и выше»

- МЧС России по Краснодарскому краю

Ранее сообщалось, что уровень воды может увеличится в устье реки Дон и Таганрогском заливе.

О плохих погодных условиях также предупредили жителей Ставропольского края. В течение следующих трех дней там прогнозируют дожди, ветер и мокрый снег.

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