Шторм придет на Ставрополье завтра

С завтрашнего дня Ставропольский край поглотит непогода – порывистый ветер, ливни и мокрый снег. По этой причине на территории региона объявили штурмовое предупреждение.

В Ставропольский край придет суровая непогода в ближайшие три дня. В связи с этим в регионе объявлено штурмовое предупреждение, передали в местном гидрометцентре.

«3 ноября - осадки в виде дождя и мокрого снега, понижение температуры воздуха ночью до +2...+7 градусов, днем до +4...+9 градусов; 4 ноября - дальнейшее понижение ночной температуры до 0...-5 градусов; 5 ноября - осадки (дождь, мокрый снег), местами сильные»

- ставропольский гидрометцентр

Из-за ухудшения погодных условий глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил руководителям муниципалитетов и коммунальных служб проследить за готовностью края к стихии. В свою очередь, дорожные службы должны контролировать качество транспортных артерий. В случае обнаружения проблемы они должны мобилизовать всевозможные ресурсы.