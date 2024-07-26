Ставропольская компания уничтожила 20 га плодородной земли

Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело в отношении ставропольской фирмы по производству продуктов питания, которая своими отходами уничтожила 20 гектаров плодородной земли.

Компания, производящая продукты питания в Георгиевском округе Ставропольского края, ухитрилась нанести вред природе на сумму в почти полмиллиарда рублей, сообщила пресс-служба Гепрокуратуры РФ.

Как показала проверка, проведенная надзорным ведомством, отходы животноводства тоже убивают – руководство компании устроило помойку прямо на участке плодородной земли, со временем она выросла по площади до 20 га, а почва на участке стала непригодной для обработки, передает "АиФ-Ставрополье".

Сейчас в отношении компании возбуждено уголовное дело по факту нанесения ущерба экологии края, сумма иска к ней составляет свыше 427 млн рублей.

Название компании в интересах следствия не называется, известно лишь, что работала она в Георгиевском округе Ставрополья.