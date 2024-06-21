Экс-глава района Адыгеи заплатит полтора миллиона за ущерб экологии

Взыскать с бывшего главы Гиагинского района Адыгеи Александра Бутусова по исковому заявлению прокурора района 1 млн 548 тыс рублей компенсации ущерба, причиненного почвам в результате захоронения отходов – такой вердикт вынес Гиагинский районный суд.
"По поручению экс-главы района было незаконно произведено захоронение ТБО, содержащих в себе химические вещества (цинк, свинец) с нарушением установленных правил на двух земельных участках, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов, с площадью захоронения отходов 1,29 тыс кв м и 949 кв м соответственно... был нанесен вред окружающей среде и в частности почве"
- объединенная пресс-служба судов республики
Проведенная экспертиза выявила в почве в районах захоронения превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, это создало опасность для здоровья людей и предпосылки загрязнения окружающей среды, передает "Интерфакс".
Ответчик признал исковые требования, решение суда вступило в законную силу.