Вестник Кавказа

Экс-глава района Адыгеи заплатит полтора миллиона за ущерб экологии

Экс-глава района Адыгеи заплатит полтора миллиона за ущерб экологии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Незаконное захоронение твердых бытовых отходов обошлось теперь уже бывшему главе Гиагинского района Адыгеи в полтора миллиона рублей – решение о компенсации нанесенного вреда экологии принял районный суд.

Взыскать с бывшего главы Гиагинского района Адыгеи Александра Бутусова по исковому заявлению прокурора района 1 млн 548 тыс рублей компенсации ущерба, причиненного почвам в результате захоронения отходов – такой вердикт вынес Гиагинский районный суд.

"По поручению экс-главы района было незаконно произведено захоронение ТБО, содержащих в себе химические вещества (цинк, свинец) с нарушением установленных правил на двух земельных участках, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов, с площадью захоронения отходов 1,29 тыс кв м и 949 кв м соответственно... был нанесен вред окружающей среде и в частности почве"

- объединенная пресс-служба судов республики

Проведенная экспертиза выявила в почве в районах захоронения превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, это создало опасность для здоровья людей и предпосылки загрязнения окружающей среды, передает "Интерфакс".

Ответчик признал исковые требования, решение суда вступило в законную силу.

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