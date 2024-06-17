Дагестанские водоемы очистят от мусора

Плачевное состояние некоторых водоемов и рек Дагестана потребовало вмешательства судебных органов республики, которые обязали местные органы самоуправления и Минприроды Дагестана принять меры по их очистке.

Очистить от мусора реки Аварское Койсу и Андийское Койсу, Чиркейское и Ирганайское водохранилище, - говорится в постановлении Советского районного суда Махачкалы в отношении министерства природных ресурсов и экологии Дагестана, озвученном сегодня, сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Годом ранее Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура тоже через суды обязала местных коммунальщиков установить контейнеры для мусора, чтобы тот не попадал в реки и водохранилища, передает "АиФ-Дагестан".

В феврале уже нынешнего 2024 года природоохранная прокуратура снова обратилась в суд, потребовав обязать Минприроды и Минимущества Дагестана закупить специальную технику, чтобы очистить водные объекты от отходов и завершить начатое дело.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в дагестанском Буйнакске водопроводной водой отравились более 300 человек – у всех их были выявлены дизентерия и ротавирусы.