Ученые Ингушетии изучат состояние главной реки региона

Учные Инушского государственного университета проведут уникальное исследование – используя опыт белорусских коллег, они изучат экологическое состояние крупнейшей реки региона Сунжи.

Ученые ингушского госуниверситета (ИнгГУ) с помощью апробированной в Беларуси методики проводят уникальное исследование – они изучают нынешнее состояние реки Сунжа, чтобы выявить проблемы ее загрязненности и возможных последствий этого на здоровье человека, сообщили в пресс-службе вуза.

"Уникальный для региона проект реализует кафедра экологии и природопользования ИнгГУ. Научное исследование "Оценка геоэкологической ситуации в бассейне реки Сунжа с применением технологий ГИС" заведующий кафедрой Микаил Долов проводит вместе со студентами-экологами"

- пресс-служба ИнгГУ

Экологи исследуют не только экосистему реки, но и взаимовлияние ее экосреды и деятельности человека, изучая и природные, и антропогенные факторы, передает "Интерфакс".

Учитывается все - объем осадков, поверхностных стоков, в том числе из населенных пунктов, данные демографии, степень урбанизации, человеческое влияние на водную среду.

Такая работа в республике проводится впервые – результаты анализов проб воды из Сунжи и процесс геохимической миграции веществ из прибрежных почв и растений накладываются друг на друга, в результате чего составляется матрица, результаты которой вносятся в специальные электронные программы, объединяющие несколько направлений - медицину, химию, биологию, географию, экологию.

Эта работа проводится не для "галочки" – ее итоги будут доведены до надзорных органов в сфере охраны природы и здоровья человека, а также до широкой общественности, ученые предложат и свои рекомендации по решению обнаруженных ими проблем.