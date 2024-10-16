Мария Захарова о COP29: Азербайджан умеет принимать глобальные мероприятия

Пресс-спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова по запросу "Вестника Кавказа" предоставила официальную российскую оценку проведению в Баку Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменениям климата COP29.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа" о российских оценках COP29 в Баку, сообщила, что Москва приветствует как само проведение Конференции в столице Азербайджана, так и азербайджанские экологические инициативы.

"Мы приветствуем проведение 29-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменениям климата в Баку, которая проходит с 11 по 22 ноября. Мы высоко оцениваем усилия Азербайджана как председателя конференции", - прежде всего сказала она.

"Особенно важно, что впервые в истории крупнейшее климатическое мероприятие ООН проводится на пространстве СНГ и непосредственно на Южном Кавказе. Эти территории имеют уникальную специфику проявления климатических процессов, но при этом, к сожалению, им – и территориям, и климатическим процессам – уделяется более скромное внимание со стороны ООН по сравнению с другими регионами", - отметила Мария Захарова.

"Мы традиционно выступаем в поддержку проведения значимых международных мероприятий в странах СНГ. Наши азербайджанские коллеги в очередной раз продемонстрировали, как они умеют проводить такие мероприятия", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

"Что касается инициатив азербайджанского председательства, то Россия присоединилась к большинству из них. Считаем предложения Баку разумными и своевременными", - заключила Мария Захарова.