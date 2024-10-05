Мария Захарова "Вестнику Кавказа": контролю ФСБ над дорогой из Зангилана в Нахчыван нет альтернативы

Трехсторонняя рабочая группа России, Азербайджана и Армении проделала большую работу, сообщила "Вестнику Кавказа" пресс-спикер МИД РФ Мария Захарова.

Трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении проделала большую работу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова корреспонденту "Вестника Кавказа.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может оставить за Россией функции мониторинга обеспечения безопасности транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, но за ним.

Она отметила, что Россия исходит из тех договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне в рамках трехстороннего формата.

"Созданной по решению лидеров трехсторонней рабочей группой под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении проделана большая работа, согласованы основные параметры разблокирования железнодорожного сообщения, включая транзит между основной территории Азербайджана и НАР через Сюникскую область Армении", - сказала дипломат.

"В интересах дела остающиеся вопросы и различные трактовки целесообразно согласовывать в том же формате, где они и рассматривались. Поэтому мы не видим этому альтернативы и будем продолжать работать в этом направлении", - заключила Мария Захарова.