Вестник Кавказа

США наращивают давление на Азербайджан – МИД РФ

США наращивают давление на Азербайджан – МИД РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД России заявили, что сегодня нарастает давление на Азербайджан накануне COP29. При этом в Москве подчеркнули, что давить на Баку бесполезно.

США накануне конференции COP29 наращивают давление на страну-председателя – Азербайджан, сообщила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.

Она заявила, что подобное было перед конференцией в Египте в 2022 году и накануне COP28 в Арабских Эмиратах в 2023 году. Захарова отметила, что Баку не раз был под давлением.

При этом дипломат подчеркнула, что давить на Азербайджан бесполезно. Захарова добавила, что вбросы делаются для искусственного создания ажиотажа вокруг темы климата.

"В действительности же США и другие западные страны фактически саботируют согласование новой коллективной количественной цели в области климатического финансирования, а также достижение консенсуса по вопросу создания международного рынка углеродных единиц"

- Мария Захарова

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