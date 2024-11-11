Лейла Алиева приняла участие в дискуссиях на COP29

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках конференции по климату COP29 приняла участие в дискуссии, посвященной повышению грамотности молодежи в вопросах окружающей среды.

Сегодня в Баку в рамках климатической конференции COP29 вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в дискуссиях на тему "Инвестиции в образование для устойчивости к изменению климата: раннее развитие и повышение экологической грамотности".

Мероприятие было организовано Международным союзом охраны природы и ОО IDEA.

В ходе выступления Лейла Алиева обратила внимание на важную роль, которую активное участие молодежи играет в решении экологических проблем, в частности в борьбе с изменением климата в мировом масштабе. Она указала на важность расширения возможностей для обмена знаниями и опытом для молодого поколения через экологические образовательные и просветительские программы, а также различные международные платформы.

Затронув тему проектов и мероприятий, которые реализуются объединением IDEA, Лейла Алиева отметила, что за прошедший период организация осуществила ряд мероприятий на темы изменения климата, а также ответственного подхода молодежи к природе. Лейла Алиева подробно поведала об организованных экологических лагерях, информационных кампаниях и снятых документальных фильмах, о результатах этой работы.

Далее Лейла Алиева напомнила, что IDEA с 2014 года входит в состав Международного союза охраны природы, подчеркнула деятельность, которая ведется в рамках межинституционального сотрудничества на протяжении десятилетия. Было обращено особое внимание на международную солидарность и сотрудничество при обеспечении стабильного и здорового будущего, а также воспитании более образованного молодого поколения.

На мероприятии также выступили глава Миннауки Азербайджана Эмин Амруллаев, гендиректор Международного союза охраны природы Гретель Агилар, директор по вопросам преподавания инициативы Earthday.org Брайс Джоон и молодой экоактивист, представляющий программу #Декарбонизация Глобального образовательного центра Жанина Гевара. Они озвучили различные мнения по обсуждаемой теме и обратили внимание на роль экологической грамотности.