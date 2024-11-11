Диалог Бакинской инициативы по климатическому финансированию, инвестициям и торговле запущен на COP29

В Баку в рамках COP29 сегодня состоялся запуск Диалога Бакинской инициативы по климатическому финансированию, инвестициям и торговле (BICFIT).

Одна из ключевых инициатив председательства COP29 – Диалог BICFIT – будет запущена в сотрудничестве с Конференцией ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Программой развития ООН (UNDP), Всемирной торговой организацией (WTO) и Международным торговым центром (ITC), рассказали в Минэкономики Азербайджана.

Инициатива получила поддержку председателей Конференции сторон (COP) Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC), международных организаций, многосторонних банков развития и климатических фондов, а также организаций гражданского общества, мировых аналитических центров и академических институтов.

Она была запущена в поддержку UNFCCC и Парижского соглашения по климату. Цель инициативы – формирование инновационной всесторонней платформы диалога и партнерства, задача которой – укрепление связей между финансированием, инвестициями, торговлей и устойчивым развитием с участием мировых партнеров по климату, развитию и торговле, а также других сторон, заинтересованных в данном вопросе.

Глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров обратил внимание на большое значение мероприятия для продвижения торговой климатической политики, прежде всего относительно развивающихся стран. По его словам, Диалог BICFIT послужит эффективным механизмом, с помощью которого можно будет вести сотрудничество и привлекать прямые иностранные инвестиции для развития потенциала в области климатического финансирования и торговли. Более того, данная инициатива станет стимулом для развития успешного институционального партнерства в рамках международных усилий по укреплению глобального зеленого и справедливого перехода. Было обращено особое внимание на то, что к Декларации Бакинской климатической коалиции по зеленому переходу малых и средних предприятий могут присоединиться новые стороны.

В ходе мероприятия состоялись выступления ведущих партнеров: генсекретаря UNCTAD Ребеки Гринспан и администратора UNDP Акима Стайнера.

Модераторами события выступили главный менеджер по исследованиям Международного центра развития Growth Lab Гарвадского университета Тим Честон и соучредитель структуры Aya Coalition Патриция Эллен да Сильва. На нем выступили гендиректор WTO Нгози Оконджо-Ивеала, исполнительный директор Центра международной торговли Памела Коук-Гамильтон и исполнительный директор Международной финансовой корпорации Махтар Диоп.

В целом в сессии участвовали представители частного и госсектора, международных организаций, бизнес-ассоциаций, академических кругов и финансовых институтов. Участники поговорили об инновационных подходах к формированию климатической, финансовой, инвестиционной и торговой политики, упрочению международного сотрудничества для достижения климатических целей и согласованию подходов по борьбе с изменением климата с устойчивым развитием. Главы министерств и прочие высокопоставленные представители Марокко, Египта, ОАЭ, Бразилии, Австралии, Доминиканской Республики и других стран в ходе своих выступлений выразили поддержку инициативе.

Заключительную речь на мероприятии произнес главный переговорщик COP29, замглавы МИД Азербайджана Ялчин Рафиев. По его словам, содержание дискуссий и широкое представительство ярко свидетельствуют, что решение проблемы климатических изменений нуждается в особом – скоординированном, многосекторальном и многостороннем подходе параллельно с аспектом развития. Он также обратил внимание на значимость глобальной инновационной платформы, предоставленной Диалогом BICFIT.

Стоит отметить, что Диалог BICFIT станет глобальной платформой, которая позволит поддержать создание комплексных подходов, упростить обмен знаниями, развить климатические инвестиции и активизировать совместный поиск решений через диалог. Инициатива поможет обмену информацией и опытом, а также развитию координации и другие партнерские отношения. Все это поможет разработке, структурированию и подготовке конкретных климатических проектов, которые обеспечат более подходящее соответствие климатических действий и целей развития.

По итогам мероприятия бывший, действующий и будущий президенты СОР приняли Совместную декларацию по Диалогу BICFIT.