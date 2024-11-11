Вестник Кавказа

Участников Парламентской встречи на COP29 пригласили на Невский экологический конгресс

Участников Парламентской встречи на COP29 пригласили на Невский экологический конгресс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская сторона пригласила участников Парламентской встречи, которая проходит на COP29 в Баку, принять участие в Невском международном экологическом конгрессе, который состоится весной 2025 года в Санкт-Петербурге.

Приглашение принять участие в Невском международном экологическом конгрессе, который состоится в мае следующего года в Санкт-Петербурге, было озвучено на COP29 для участников Парламентской встречи.

О нем рассказал первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин в ходе сессии "Превращение климатических обязательств в реальность: роль парламентов в повышении амбиций по смягчению последствий и реализации национально определяемых вкладов" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, которая была организована совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом (парламентом) Азербайджана.

По словам Яцкина, в мае в Санкт-Петербурге состоится важное мероприятие – Невский международный экологической конгресс.

"Это будет значимая экспертная площадка для обсуждения вопросов климата, охраны окружающей среды и других актуальных тем. Приглашаю всех участников сегодняшней дискуссии, делегатов, экспертов и научное сообщество принять участие в этом мероприятии"

– Яцкин

Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ напомнил, что в 2024 году Россия является председателем в БРИКС. Делегации стран объединения уделили большое внимание вопросам климатических изменений и охраны окружающей среды, а также энергоперехода. По словам Яцкина, по итогам мероприятий БРИКС была подписана Казанская декларация. В документе идет речь о необходимости работы по параметрам климатических изменений.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1120 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Диалог Бакинской инициативы по климатическому финансированию, инвестициям и торговле запущен на COP29

Диалог Бакинской инициативы по климатическому финансированию, инвестициям и торговле запущен на COP29

Президент IPU: COP29 показывает стремление Азербайджана продвигать климатические решения

Президент IPU: COP29 показывает стремление Азербайджана продвигать климатические решения

Парламентская встреча в рамках COP29 открылась в Баку

Парламентская встреча в рамках COP29 открылась в Баку

Грузия расскажет о строительстве &quot;Срединного коридора&quot; на COP29 в Баку

Грузия расскажет о строительстве "Срединного коридора" на COP29 в Баку

Российские парламентарии примут участие в парламентской встрече на COP29

Российские парламентарии примут участие в парламентской встрече на COP29

Чем запомнилась первая неделя COP29 в Баку?

Чем запомнилась первая неделя COP29 в Баку?

Организацию COP29 в Баку оценили в России

Организацию COP29 в Баку оценили в России

УЕФА разрешил Азербайджану продать лишь 40% билетов на матч с Эстонией

УЕФА разрешил Азербайджану продать лишь 40% билетов на матч с Эстонией

В Баку осудили отказ Франции участвовать в COP29

В Баку осудили отказ Франции участвовать в COP29

Правоохранители стран мира обсуждают борьбу с изменением климата на COP29

Правоохранители стран мира обсуждают борьбу с изменением климата на COP29

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы