Вестник Кавказа

Али Асадов рассказал о проблеме обмеления Каспия

Али Асадов рассказал о проблеме обмеления Каспия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Азербайджан рассчитывают, что к работе двусторонней комиссии по проблеме обмеления Каспийского моря присоединятся и другие страны каспийского региона, заявил азербайджанский премьер-министр.

Проблема обмеления Каспийского моря очень важна, так что Москва и Баку рассчитывают, что к работе российско-азербайджанской комиссии по этому вопросу примкнут и другие прикаспийские страны. Такое заявление сделал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на переговорах с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в рамках конференции COP29, которая проходит сейчас в Баку.

Премьер-министр АР отметил, что проблемы, связанные с состоянием Каспия, рассматривались в ходе государственного визита в Азербайджан президента России Владимира Путина, который состоялся в августе.

Асадов уточнил, что, согласно поручениям глав государств, в России и Азербайджане уже сформированы двусторонние рабочие группы, они будут действовать на уровне заместителей министров.

"Эта повестка очень важная. Я думаю, что после нас к ней могут присоединиться и другие каспийские страны"

– Али Асадов

Он также назвал главную задачу комиссии: ей предстоит выяснить, из-за каких факторов происходит обмеление, а также разработать список мер, которые замедлили бы этот процесс.

"Это архиважная проблема для нашего региона. Для России, надеюсь, это тоже очень важно, об этом говорил президент Путин"

– Асадов

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1275 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Мишустин передал президенту Азербайджана пожелания от Путина

Мишустин передал президенту Азербайджана пожелания от Путина

Мария Захарова о COP29: Азербайджан умеет принимать глобальные мероприятия

Мария Захарова о COP29: Азербайджан умеет принимать глобальные мероприятия

Углеродный испытательный полигон вместе с Россией создадут в Азербайджане

Углеродный испытательный полигон вместе с Россией создадут в Азербайджане

В Азербайджане рассказали о новых инициативах в экономике с Россией

В Азербайджане рассказали о новых инициативах в экономике с Россией

Министры культуры России и Азербайджана встретились в Баку

Министры культуры России и Азербайджана встретились в Баку

Проект совместного университета обсуждают Россия и Азербайджан

Проект совместного университета обсуждают Россия и Азербайджан

COP29: что это такое, кто участвует и в чем его важность?

COP29: что это такое, кто участвует и в чем его важность?

Самолеты из Дагестана в Азербайджан будут летать чаще

Самолеты из Дагестана в Азербайджан будут летать чаще

«Карабахнаме» Джаида Джемаля выставят на ВДНХ

«Карабахнаме» Джаида Джемаля выставят на ВДНХ

В Москве отметили четвертый день Победы Азербайджана в 44-дневной войне

В Москве отметили четвертый день Победы Азербайджана в 44-дневной войне

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы