Али Асадов рассказал о проблеме обмеления Каспия

Россия и Азербайджан рассчитывают, что к работе двусторонней комиссии по проблеме обмеления Каспийского моря присоединятся и другие страны каспийского региона, заявил азербайджанский премьер-министр.

Проблема обмеления Каспийского моря очень важна, так что Москва и Баку рассчитывают, что к работе российско-азербайджанской комиссии по этому вопросу примкнут и другие прикаспийские страны. Такое заявление сделал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на переговорах с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в рамках конференции COP29, которая проходит сейчас в Баку.

Премьер-министр АР отметил, что проблемы, связанные с состоянием Каспия, рассматривались в ходе государственного визита в Азербайджан президента России Владимира Путина, который состоялся в августе.

Асадов уточнил, что, согласно поручениям глав государств, в России и Азербайджане уже сформированы двусторонние рабочие группы, они будут действовать на уровне заместителей министров.

"Эта повестка очень важная. Я думаю, что после нас к ней могут присоединиться и другие каспийские страны"

– Али Асадов

Он также назвал главную задачу комиссии: ей предстоит выяснить, из-за каких факторов происходит обмеление, а также разработать список мер, которые замедлили бы этот процесс.

"Это архиважная проблема для нашего региона. Для России, надеюсь, это тоже очень важно, об этом говорил президент Путин"

– Асадов