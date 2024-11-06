Азербайджан на COP29 напомнил о загрязнении Каспийского моря Арменией

Азербайджан начал арбитражный процесс по привлечению Армении к ответственности за сброс вредных веществ в трансграничные реки, что в итоге вызывает загрязнение Каспийского моря, сообщил глава пресс-службы МИД страны Айхан Гаджизаде.

Армения должна ответить за систематический сброс в трансграничные реки, впадающие в Каспийское море, ядовитых веществ и нечистот, которые в итоге ведут к загрязнению уникального водоема, заявил сегодня в рамках Международной конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата COP29, проходящей в Баку, руководитель Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Азербайджан продолжит усилия по привлечению Армении к ответственности не только в рамках Международного суда, но и в рамках арбитражных процессов, поскольку Международный суд не является единственной правовой платформой, куда Азербайджан подал иск против Армении. Азербайджан также выступает на других международных правовых форумах с целью получения компенсации и финансового возмещения за нарушение международного права в ряде других сфер, включая разрушение окружающей среды и энергетической инфраструктуры в период оккупации азербайджанской территории Арменией, подчеркнул дипломат.

"Мы продолжим наши усилия по привлечению Армении к ответственности за многочисленные нарушения международных прав человека в ходе продолжавшихся десятилетиями оккупации международно признанных территорий Азербайджана и связанных с этим конфликтов"

- Айхан Гаджизаде

Также глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана заявил, что в Армению было направлено приглашение для участия в COP29, однако до сих пор нет никакой информации о том, примут ли они участие в мероприятии.

"Изменение климата - одна из основных проблем, угрожающих миру. В направлении борьбы с угрозой многие страны ведут серьезные дискуссии. Участие в них, безусловно, должно быть главным приоритетом каждой страны-члена. Мы не комментируем участие или неучастие Армении. Так как, было отправлено соответствующее приглашение, а вопрос участия - это уже их личный выбор"

- Айхан Гаджизаде

Напомним, азербайджанская столица с 11 по 22 ноября принимает COP29, климатическую конференцию ООН. На мероприятие прибыли делегации из более чем 80 стран мира. Конференции ООН по вопросам изменения климата являются единственной международной площадкой для централизованного общемирового обсуждения глобальной проблемы изменения климата и проводится ежегодно, на этот раз - в Азербайджане.