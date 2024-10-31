В Баку открывается Конференция ООН по изменению климата COP29

Азербайджанская столица с 11 по 22 ноября принимает COP29, климатическую конференцию ООН. На мероприятие прибыли делегации из более чем 80 стран мира.

В 2024 году Конференция ООН по изменению климата (COP29) проходит в Баку. Старт ключевому международному климатическому мероприятию дан сегодня, 11 ноября.

Конференции ООН по вопросам изменения климата являются единственной международной площадкой для централизованного общемирового обсуждения глобальной проблемы изменения климата и проводится ежегодно, на этот раз - в Азербайджане.

Официальное открытие COP29 проводится на Бакинском олимпийском стадионе, здесь же пройдут основные мероприятия форума, состоятся встречи глав государств и правительств, представителей международных организаций и компаний.

В рамках Конференции страны-участницы обменяются опытом и достижениями в вопросе сохранения климата, продемонстрируют новейшие разработки, проведут презентации, обсуждения, форумы, семинары.

Программа охватывает "Голубую зону" и "Зеленую зону". В первой будут проходить официальные переговоры, там же расположен зал пленарных заседаний "Низами", в котором в рамках церемонии официального открытия Конференция ООН по изменению климата 2024 года будут озвучены национальные заявления. "Зеленая зона" - открытая для широкой публики платформа, в ней пройдут выставки, семинары и культурные мероприятия форума.

С 12 по 13 ноября в рамках COP29 в Баку состоится Саммит мировых лидеров по климатическим действиям.

COP29 позиционируется как "финансовая COP", на мероприятии будет поставлена новая глобальная цель финансирования мер по борьбе с изменением климата, планируется создание Фонда действий по климатическому финансированию. На Конференции в Баку впервые за 15 лет будут рассмотрены объем и структура финансирования развивающихся стран для поддержки мер по борьбе с изменением климата. В настоящее время сумма климатического финансирования, в котором нуждаются развивающиеся страны, оценивается в $500 млрд - $1 трлн в год.

Создание климатического финансирования внесет вклад в выполнение обязательств, принятых в рамках Парижского соглашения по проблеме глобального потепления и существующему порогу в 1,5 градуса. Результаты, достигнутые в Баку, помогут добиться прогресса в реализации целей Парижского соглашения.

Председательством СОР29 выдвинуты 14 инициатив, среди них создание Фонда действий по климатическому финансированию, взаимосвязь между климатической деятельностью и целями устойчивого развития, включая зеленые энергетические коридоры, хранилища зеленой энергии, гармонию для климатической устойчивости, чистый водород, сокращение метана в органических отходах, действия в области зеленых цифровых технологий и другие.

Повестка дня нефтегазового Азербайджана связана с зеленой энергией, отмечал ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев. В Азербайджане 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира".