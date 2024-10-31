COP29: что это такое, кто участвует и в чем его важность?

На следующей неделе в Баку начнутся всемирные климатические переговоры, на которые соберутся представители многих стран мира. Что такое COP29, как он будет проходить и какие вопросы будет обсуждать мир?

Что такое COP29?

COP - это конференция 197 стран, (Конференция сторон, если переводить дословно), которые в 1992 году подписали Рамочную конвенцию ООН об изменении климата. Рамочная конвенция означает юридически обязывающий договор с широкими обязательствами сторон, цели которого могут быть дополнены последующими соглашениями. В этом году Конференция сторон - 29 по счёту, поэтому она называется COP29. В последние годы конференции COP становятся всё более масштабными и привлекающими огромное внимание представителей как политических, так и бизнес-кругов со всего мира.

Где пройдет COP29?

Каждый год встреча сторон климатического соглашения происходит в разных странах. В прошлом году COP28 принимали ОАЭ. Конференция ООН по климату в 2024 году состоится в столице Азербайджана, городе Баку. Формальная часть COP29 будет проведена на бакинском Олимпийском стадионе. В следующем году COP30 пройдет в Бразилии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда состоится COP29?

Климатическая конференция в Баку начнется в понедельник, 11 ноября, и будет продолжаться 12 дней - до 22 ноября. Не исключено, что переговоры сторон будут длиться дольше, если им не удастся прийти к финальным соглашениям.

Какие мероприятия будут проходить на COP29?

На Климатической конференции 2024 в Баку будут проведены следующие мероприятия:

19-я Конференция сторон Киотского протокола - CMP19. Киотский протокол, подписанный 192 сторонами, вступил в силу в 2005 году. Этот документ обязывает промышленно развитие страны и государства с переходной экономикой ограничивать выбросы парниковых газов.

6 Конференция сторон, действующая в качестве совещания Сторон Парижского соглашения - CMA 6. CMA контролирует реализацию Парижского соглашения и принимает решения по его эффективной реализации. В свою очередь Парижское климатическое соглашение, было подписано 196 сторонами в 2015 году с целью удержать рост средней глобальной температуры ниже 2°C и по возможности ограничить его 1,5 °C.

61 сессия Вспомогательного органа по научным и техническим вопросам, который занимается изучением воздействия, уязвимости и адаптации к изменению климата в рамках Киотского протокола и Парижского соглашения.

61 сессия Вспомогательного органа по осуществлению, который занимается вопросами прозрачности, финансов и технологий, необходимых для функционирования Киотского протокола и Парижского соглашения.

Какая цель у COP29?

Название конференции COP29 ”Солидарность за зелёный мир”. В этом году основная заявленная тема, которая будет обсуждаться сторонами Климатической конференции - это финансы. Для осуществления климатической повестки необходимы колоссальные ресурсы, и далеко не у всех стран они есть. В Баку участники COP постараются разработать план по получению необходимых финансовых ресурсов для решения проблемы глобального потепления, в том числе за счёт использования экологически чистых источников энергии.

На конференции страны также расскажут о своем прогрессе по сокращению выбросов парниковых газов и представят планы по дальнейшей климатической работе.

Кто приедет на COP29?

Среди участников COP29 будут как главы государств, так и представители международных организаций, бизнес-корпораций, научного сообщества, гражданского общества, молодежных объединений, а также СМИ.

Европейский союз на саммите COP29 будет представлять глава Европейского совета Шарль Мишель.

Американскую делегацию на конференции возглавит Джон Подеста - старший советник президента по вопросам эконоваций и внедрения зелёной энергии.

От России на COP29 отправится премьер-министр Михаил Мишустин.

Иран на Конференции сторон COP29 будет представлять президент страны Масуд Пезешкиан.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также будет участвовать в Климатической конференции в Баку.

Почему COP29 важен?

COP29 - одна из немногих площадок, которая собирает представителей и лидеров даже тех стран, которые не поддерживают двусторонние отношения, для решения глобальной проблемы: изменения климата. Всё дело в том, что с каждым годом на планете становится всё теплее: в 2023 году, в частности, мировое сообщество подошло к отметке потепления в 1,48 °C при установленной цели не допустить потепления выше 2 °C.

Глобальное повышение температуры, которое на первый взгляд не кажется критическим, таит в себе огромную опасность в виде экстремальных погодных явлений - засух, ураганов, наводнений, природных пожаров - которые с каждым годом уносят всё больше жизней и причиняют финансовый ущерб в миллиарды долларов. Именно для того чтобы разработать решение проблемы, мировые государева и собираются ежегодно на конференции COP.