Сергей Кононученко: От решений COP29 в Баку зависит будущее экологии Земли

В МГИМО проходит экологический студенческий форум MGIMO GOES GREEN, приуроченный к стартующей 11 ноября в Баку конференции сторон Конвенции ООН об изменении климата COP29. На полях форума "Вестник Кавказа" побеседовал с послом РФ по особым поручениям Сергеем Кононученко о значении COP29 для мировой климатической повестки.

- Сергей Борисович, насколько высока, на ваш взгляд, значимость COP-29 для борьбы с изменениями климата и какие у вас ожидания от конференции в Баку?

- Конференции сторон Конвенции ООН об изменении климата очень важны, и это не формальная оценка. Я являюсь участником этого процесса. В этом году всем сторонам Конвенции предстоит выработать решение по важнейшему вопросу, связанному с повышением объемов финансирования усилий по борьбе с изменением климата. Это один из принципиальных и базовых вопросов повестки COP29.

От того, какой объем финансирования будет согласован на конференции сторон Конвенции в Баку, зависит, насколько успешной будет борьба с изменениями климата в ближайшие годы и даже десятилетия.

- Какое внимание в МИД России уделяют экологическим инициативам и зеленой экономике?

- Как ведомство, координирующее внешнеполитическую деятельность государства, мы не остаемся в стороне от такого аспекта внешней политики, как сотрудничество в области охраны окружающей среды и борьбы с изменениями климата. МИД работает над согласованием позиций по экологической повестке как внутри страны, так и на международных площадках.

Сотрудники МИД принимают участие не только в непосредственных переговорах на многосторонних площадках по линии ООН, но и в других форматах, связанных с переговорами по этому вопросу. В частности, такая работа ведется в БРИКС, АТЭС, "большой двадцатке" и в формате региональных комиссий.

- Как вы оцениваете студенческую модель COP29 в МГИМО?

- Это замечательное событие. Очень приятно участвовать в подобных инновационных, я бы сказал, мероприятиях, поскольку видно, что молодое поколение очень заинтересовано в углублении знаний по такой важной экологической теме, как борьба с изменением климата.

Приятно, что столько участников, причем не только из непосредственно МГИМО, но и из других вузов. Как я узнал, студенты приехали даже из других городов Российской Федерации.