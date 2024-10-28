Вестник Кавказа

В МГИМО смоделировали саммит COP29 в Баку

"Вестник Кавказа"
В МГИМО смоделировали саммит COP29 в Баку
Сегодня в Москве стартовал форум, посвященный предстоящему саммиту COP29 - очередной конференции ООН по изменению климата, которая через неделю начнется в Баку. К этому событию в МГИМО подготовили студенческую модель многосторонних переговоров на климатические темы.

Участникам трехдневного форума придется

  •  Развить навыки дипломатии и публичных выступлений в формате международных переговоров.
  •  Получить опыт работы над реальными экологическими вызовами, стоящими перед мировым сообществом.
  •  Научиться составлять аналитические документы, рекомендации и резолюции на основе дискуссий и консенсуса.
  •  Работать с профессиональными экспертами в области экологии и устойчивого развития, получая ценные знания и советы. 

Директор Института международной торговли и устойчивого развития МГИМО Владимир Саламатов разъяснил «Вестнику Кавказа» суть происходящего:

ООН - международная организация, где много площадок, где идут дискуссии по разным темам. Мы касаемся темы сохранения климата. Здесь сейчас происходит моделирование ситуации, которая начнет разворачиваться 12 ноября в Баку, где начнется дискуссия о том, как сохранить климат, как осуществить устойчивое финансирование проектов, которые на это направлены. 

Сегодня здесь собрались представители разных вузов, не только МГИМО, которые поставили перед собой цель - обсудить вопросы, которые значатся в повестке заседания COP29, высказать свою позицию. Эта площадка дискуссионная: каждый из участников выразил некую позицию от лица конкретного государства - как он видит ситуацию, какие интересы преследует государство в общей повестке, какие оно будет отстаивать точки зрения.

- Владимир Саламатов.

Форум завершится 7 ноября.

В ближайшие два с половиной дня увидим, как разворачивается дискуссия между разными государствами, которые должны прийти к какому-то итоговому документу. Условно говоря, если ни о чем не договорятся, то все сойдутся на названии документа. Если они сумеют услышать друг друга, договориться, 30-50% договоренностей будут достигнуты. А может быть, и все 100%, если те переговорщики, которые представляют каждое государство, в данной ситуации в модели ООН, сумеют найти какие-то разумные компромиссы. 

- директор Института международной торговли и устойчивого развития МГИМО.

Итогом этой дискуссии будет документ, который мы передадим в посольство Азербайджана, который станет организатором и площадкой для COP29. Также мы передадим этот документ в МИД для выражения той позиции, которую студенты из разных вузов выработали в рамках этой дискуссии.

- Владимир Саламатов.

Отвечая на вопрос о проектах МГИМО в климатической и экологической сферах, он заметил:

МГИМО постоянно уделяет значение устойчивому развитию и сохранению климата. У нас есть клуб MGIMO Goes Green, который ставит целью пропаганду и практические действия в рамках сохранения климата нашей планеты. Студенты собирают макулатуру, занимаются просвещением о необходимости селектирования мусора и его утилизации. Ведется большая разъяснительная работа о том, какие газы являются опасными для планеты, как интенсивно идет процесс повышения температуры на Земле и, самое главное, что является следствием такого повышения.

Сегодня в МГИМО обсуждали глобальные вызовы изменения климата и тему сохранения биоразнообразия в условиях изменения климата. Завтра продолжатся дискуссии о роли бизнеса в борьбе с изменением климата, а 7 ноября планируется презентация созданных рекомендаций и других итоговых документов.

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