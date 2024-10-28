Баку проводит Глобальный саммит религиозных лидеров в преддверии COP29

Глобальный Бакинский саммит религиозных лидеров проходит сегодня в Азербайджане в преддверии COP29. К его участникам обратились президент Азербайджана Ильхам Алиев и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В столице Азербайджана сегодня стартовал Глобальный саммит религиозных лидеров, который проводится в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Его девиз – "Мировые религии за зеленую планету".

Его организуют Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, Госкомитет по работе с религиозными образованиями, Мусульманский совет старейшин, Управление мусульман Кавказа и Программа ООН по окружающей среде.

Обращение Ильхама Алиева к участникам форума

В начале форума было зачитано обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам форума.

В нем глава государства подчеркнул, что климатический кризис и тема экологической безопасности делают обязательным сотрудничество стран и объединение усилий мирового сообщества на всех уровнях. Религиозные деятели, по его словам, также могут сделать свой вклад.

Президент обратил внимание на значение того, что решение о проведении COP29 в Баку было принято единогласно, и это свидетельствует говорит о высоком доверии к международному авторитету Азербайджана, что не случайно. Ильхам Алиев указал, что Азербайджан стал участником многих конвенций и соглашений по экологическим проблемам, принял многовекторные программы действий в данной сфере. Глава государства отметил созданную в Азербайджане законодательную систему, которая предусматривает охрану окружающей среды, запуск эффективных институциональных механизмов и обечпечение инвестиционного климата. Он добавил, что в Азербайджане реализуются проекты в рамках "зеленой энергетики", использованию альтернативных и возобновляемых источников энергии. В целом 2024 год стал в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира".

Далее глава государства напомнил о том, что в недавнем прошлом страна подверглась необоснованным территориальным притязаниям от Армении. Азербайджан оказался вовлечен в несправедливую войну и пострадал от ее тяжелых последствий – экоцида, культурцида и урбицида.

В завершение обращения Ильхам Алиев выразил убежденность, что эффективная работа саммита религиозных лидеров еще сильнее укрепит статус Азербайджана как страны-пространства для межцивилизационного диалога, сделает весомый вклад в Бакинский процесс межкультурного сотрудничества. Кроме того, глава государства уверен, что солидарность во имя зеленого мира, предложения и рекомендации, которые выдвинут на саммите, помогут достичь общих целей.

Обращение генсека ООН

На открытии было представлено видеообращение генсекретаря ООН Антониу Гутерриша.

В нем он сообщил о важности слов религиозных лидеров для борьбы с изменением климата и достижения климатической справедливости.

Гутерриш обратил внимание на тяжелые последствия, которые несут всему миру экстремальные температуры, сильные пожары, засухи и наводнения.

Глава международной организации указал на большое значение усилий для того, чтобы уже к следующему году страны разработали новые национальные климатические планы, которые будут способствовать ограничению глобального потепления.

О Глобальном саммите религиозных лидеров

В глобальном форуме примут участие порядка 30 лидеров светских и традиционных религий, руководителей влиятельных религиозных центров, а именно патриархов, официальных лиц Ватикана и Аль-Азхара, известных во всем мире религиозных и общественных деятелей, которые представляют различные континенты, конфессии, государственные, научные и религиозные деятели из 55 стран и 30 международных организаций. Присутствовать на мероприятиях форума будут и представители медиа.

Религия и экология

Политолог Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на большие возможности религиозных лидеров и в целом традиционных конфессий позитивно влиять на экологическую повестку.

"Я думаю, они способны вносить вполне прямой вклад. Стоит начать с того, что уже хорошо, что различные религии имеют возможность, силы и здравомыслие для такого рода встреч, обсуждений. Сам факт организации межрелигиозного форума с климатической тематикой положительно влияет на экологическую обстановку всей планеты: не секрет, что различного рода вражда и конфликты напрямую связаны с конфессиональными различиями, а влияют между тем на экологию", - прежде всего сказал он.

"Как известно, порядка 90% населения Земли являются верующими людьми. У них есть лидеры, в том числе религиозные, которые могут донести до них – до 9 человек из 10 – значимость борьбы за улучшение экологии. Человеку необходимо все время получать информацию, чтобы он понимал важность тех или иных аспектов мировой жизни. Поэтому у Бакинского саммита религиозных лидеров такая конкретная и практичная тема в этом году", - добавил Ровшан Ибрагимов.

Эксперт позитивно оценил сложившуюся традицию проведения глобальных саммитов религиозных лидеров в Баку. "Этот саммит стал уже регулярной платформой. Крайне важно, что на бакинской площадке регулярно встречаются лидеры конфессий, в том числе глава Русской православной церкви патриарх Кирилл посещает это мероприятие (он в целом частый гость в Баку). Тот факт, что платформа удалась и сформировалась, является показателем, что религиозным лидерам есть о чем поговорить", - отметил он.

"Диалог необходим. Я бы даже сказал, что есть нужда в межконфессиональном диалоге. Такого рода площадки – это не только официальная программа, но и закрытые переговоры как в двух-, так и в многосторонних форматах. Иногда это запланированные, иногда ситуативные встречи, но в любом случае они дают позитивные результаты", - заключил Ровшан Ибрагимов.