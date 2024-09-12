Официальный представитель Ватикана поблагодарил Азербайджан

Состоялась встреча помощника президента Азербайджана, исполнительного директора Фонда Гейдара Алиева Анара Алакбарова и официального представителя Ватикана, кардинала Клаудио Гуджеротти.

Помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров провел встречу с представителем Ватикана, префектом дикастерии по делам Восточных церквей Святого Престола кардиналом Клаудио Гуджеротти.

Участники беседы обсудили текущие связи между Азербайджаном и Ватиканом, а также проекты, которые реализуются в рамках сотрудничества с Фондом Гейдара Алиева.

Клаудио Гуджеротти дал высокую оценку проектам Фонда Гейдара Алиева в Ватикане. Он также передал особую благодарность Папы римского Франциска президенту Фонда Мехрибан Алиевой за постоянную поддержку.

В ходе встречи было обращено особое внимание на реставрацию Фондом Гейдара Алиева катакомб в Ватикане, тесное сотрудничество с музеем Ватикана и Апостольской библиотекой, оцифровку рукописей из архивов, ознакомительный визит, который совершили археологи Ватикана в Азербайджан для реставрации исторических и религиозных памятников, а также с целью обмена опытом. Стороны указали на важность осуществления новых проектов в будущем.

Кардинал Гуджеротти дал высокую оценку этим мероприятиям. Он заявил, что возведение новой католической церкви в Баку, которое ведется при поддержке правительства Азербайджана и Фонда Гейдара Алиева, представляет собой яркий пример мультикультурной политики Азербайджана.

Представитель Ватикана пояснил, что политика мультикультурализма, реализуемая проводимая правительством Азербайджана на фоне активизации в мире конфликтов на религиозной почве, а также мирное сосуществование в Азербайджане различных религий, свобода вероисповедания – это самый большой вклад в мир.

© Фото: Фонд Гейдара Алиева

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров заявил об особом значении, которое президент Фонда Мехрибан Алиева придает отношениям с Ватиканом. Он отметил, что уверен в том, что такое сотрудничество будет развиваться и в будущем. Кроме того, он указал на Соглашение о сотрудничестве между губернаторством города-государства Ватикан и Фондом Гейдара Алиева по реставрационным работам в Базилике Святого Павла как на показатель тесного сотрудничества.

Клаудио Гуджеротти в числе проектов, которые будут реализованы с Фондом Гейдара Алиева, предложил проведение Дней культуры Азербайджана в Ватикане, проведение выставок и концертов, а также обмен специалистами в различных сферах.

Кроме того, представитель Святого престола был проинформирован о подготовке к COP29, которая пройдет в Баку c 11 по 22 ноября. Гуджеротти выразил уверенность в том, что Глобальный саммит религиозных лидеров, который состоится в преддверии COP29 и девизом которого станут слова "Мировые религии во имя "зеленой" планеты", поддержит позитивное развитие межрелигиозных отношений и посодействует успеху международной конференции.