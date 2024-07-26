Фонд Гейдара Алиева проведет реставрацию Базилики Святого Павла в Ватикане

Базилика Святого Павла в Ватикане в ближайшее время подвергнется реставрации – ее осуществит Фонд Гейдара Алиева. Договор уже подписан представителями Азербайджана и Ватикана.

Знаменитый памятник Ватикана базилика Святого Павла будет отреставрирована Фондом Гейдара Алиева.

Соответствующий договор был подписан помощником президента Азербайджана, исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алакбаровым и главой губернаторства града-государства Ватикан, кардиналом Фернандо Вергесом Альсагой.

Напомним, базилика Святого Павла представляет собой один из крупнейших памятников Ватикана. В 1980 году она была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В рамках года Священного юбилея, который празднуют в Ватикане каждую четверть века, в следующем году базилику посетят более 30 млн верующих. Реставрационные работы помогут прежде всего гарантировать безопасность пребывания в святом месте посетителей в год Святого юбилея.