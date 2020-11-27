В Ватикане назвали Азербайджан колыбелью Албанской церкви

Христианские церкви на территории Азербайджана вызвали в мире интерес к Кавказской Албании. На днях в газете L'Osservatore Romano (Римский обозреватель), выходящей в Ватикане, была опубликована статья "У истоков христианства. По следам Албанской апостольской церкви в Азербайджане. Путешествие в древнюю Кавказскую Албанию".

Что такое "Римский обозреватель"?

Население города-государства насчитывает всего 825 человек, но влияние Ватикана в католическом мире колоссально. "Римский обозреватель" выходит ежедневно с 1861 года. Публикуемые там статьи отражают общественно-политические позиции Святого престола, поэтому газету в обязательном порядке читают в правительственных и парламентских учреждениях, в государственных и частных компаниях, в религиозных организациях, а также дипломаты и журналисты, работающие в Риме. Материалы, касающиеся международной политики, отличаются объективностью и мощной документальной базой.

Так и автор статьи о Кавказской Албании Росселла Фабиани лично скрупулезно изучила историческое и культурное наследие христианства Азербайджана, придя к выводу, что он был домом для общин с различными культурами и религиями, в том числе Албанской апостольской церкви.

Что случилось с албанскими храмами?

Наиболее известными храмами Кавказской Албании, первого христианского государства на Южном Кавказе, считаются монастырь Агоглан в Лачинском районе, монастырский комплекс Худаванг в Кельбаджарском районе, храмовый комплекс Святого Елисея и монастырь Гянджасар. Отличить албанскую архитектуру от других несложно: кресты с полукруглыми и треугольными элементами встречаются только в албанских церквях.

Худаванг

Монастырь Худаванг, расположенный в селе Ванг Кельбаджарского района, был основан много столетий назад . Самое раннее здание комплекса, базилика, было построено на могиле Дади, пришедшего проповедовать христианство по воле апостола Иисуса Христа, святого Фаддея. В монастыре, который был религиозным центром Хачынского Албанского княжества, размещалась резиденция албанского епископа и центр религиозного образования. В XIII веке семья Бахрама, сына Хасана Великого, князя Хачынского из династии Мехрани, отреставрировала и расширила монастырь. Во время армянской оккупации в Худавангском монастыре были проведены незаконные реставрационные работы, внесены изменения во многие элементы креста.

Гянджасарский монастырь

Гянджасарский монастырь, построенный в соответствии с традициями христианской архитектуры Азербайджана, был религиозным и культурным центром Кавказской Албании. Архитектура монастыря представляет собой крестово-купольный храм. Его источники относятся к VII-XI векам. Гянджасарский монастырь, ставший вершиной средневекового зодчества Азербайджана, считается одним шедевром тюркско-христианской архитектуры. С 1511 года монастырь был резиденцией албанских католикосов.

Однако в 1836 году албанские церкви переподчинили Эчмиадзину, после чего армянские священнослужители начали фальсифицировать историю монастыря и представить миру албанские религиозные памятники как армянский монастырский комплекс "Ганзасар", что подготовило почву для кампаний по арменизации этих монастырей.

Как Азербайджан доказывал историческую правду?

В Азербайджане христианские храмы находятся под охраной государства. Между тем, в ходе армянской оккупации были превращены в хлева или полностью разрушены не только мечети, святыни и другие исторические памятники - древние албанские храмы также подверглись разрушениям и вандализму. Сразу после победы во Второй карабахской войне президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в албанских храмах освобожденных сел Хунерли и Туг Ходжавендского района.

Если бы это была армянская церковь, неужели они оставили ее в таком состоянии? Она похожа на хлев или мусорную свалку. Это - наш древний исторический памятник, храм наших удинских братьев

- Ильхам Алиев.

В албанской церкви в Туге он обратил внимание на камни, которые явно были привезены туда позже и также свидетельствовали о попытке фальсификации:

Они не имеют никакого отношения к этому храму. Это - древний албанский храм. Армяне хотели арменизировать и его, но не получилось и не получится

Теперь исследование Росселлы Фабиани станет еще одним шагом в процессе донесения исторической правды до мирового сообщества.