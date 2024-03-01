Ватикан: Азербайджан это родина Албанской апостольской церкви

Албанская апостольская церковь существовала на территории Азербайджана, говорится в исследовании СМИ Ватикана. Сегодня в Азербайджане можно увидеть древние монастыри, также продолжает существовать удинская община.

Статья «У истоков христианства. По следам Албанской апостольской церкви в Азербайджане. Путешествие в древнюю Кавказскую Албанию» опубликована в официальной газете Ватикана L'Osservatore Romano.

В материале говорится, что Албанская апостольская церковь на Кавказе была создана в IV веке нашей эры. В древние времена Кавказская Албания простиралась от Каспийского моря на востоке до границ Грузии (тогда Иберии) на западе, от гор на севере до реки Араз на юге, где сегодня располагается Азербайджанская Республика. Исследователи прибыли в Азербайджан, чтобы обнаружить следы этой древней церкви, существующей до сих пор благодаря удинской общине.

«Кавказская Албания была одной из первых в мире, принявшей христианство, распространенное проповедником Елисеем, учеником апостола Фаддея. Елисей, посланный на Кавказ первым патриархом Иерусалима Святым Иаковом, по его собственным словам, вдохновленный жизнью Иисуса, как ему преподнес это Фаддей, посеял «семена» древней Албанской апостольской церкви восточного обряда на Кавказе»

– статья

В селе Киш Шекинского района Елисей основал первую церковь Кавказской Албании.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

«В Иерусалиме Елисей был назначен святым Иаковом, братом Иисуса, первым патриархом Иерусалима.

Елисей принял Восток как дар. Он пришел в село Гис (Киш), расположенное на севере Азербайджана, основал здесь церковь, принес в жертву животное. Это место - первоисточник наших церквей, основа древних столиц и начало места величия»

– «История Албании», Моисей Каланкатуйский

В середине IV века албанские цари официально приняли христианство и начали чеканить местную монету в Габале - первой столице Кавказской Албании. На это время приходится второй этап развития христианской архитектуры.

Христианство стало важным фактором объединения многоплеменного Албанского государства. Места, где располагались памятники древних верований, послужили основой для строительства базилик и церквей. Возрождение Албанской церкви в XII веке было отмечено реставрацией древних объектов, строительством новых церквей. Так, монастырь Хатиравенг в Кельбаджарском районе, построенный в 1204 году, а также монастырь Худавенг, 1214 года постройки - памятники ЮНЕСКО всемирного значения. Также к этому периоду относится монастырь Гянджасар в Агдеринском районе, который был основан в 1216 году и более пяти столетий оставался духовным центром Албанского княжества.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Упадок албанской церкви начался после подписания Туркменчайского договора в 1828 году, по которому началось переселение армянских жителей на территории Карабахского, Эриванского и Нахчыванского ханств. Затем в 1836 году Албанская церковь была упразднена и перешла в подчинение Армянской Григорианской церкви, так начался процесс григорианизации наследия Кавказской Албании.

Известно, что Азербайджан был домом для общин с различными культурами и религиями, однако то, что он был колыбелью Албанской апостольской церкви восточного обряда, созданной в центре исчезнувшей Кавказской Албании, малоизвестный факт. Церковь и община существуют и в наши дни.