Азербайджан и Албания ввели безвиз

Граждане Азербайджана и Албании теперь могут не оформлять визы для поездок друг к другу. Между странами ввели безвизовый режим.

Азербайджан и Албания стали ближе – между странами отменили визовый режим.

Соглашение об отмене виз было подписано сегодня главой правительства Албании Эди Рама, министром иностранных дел Албании Бесартом Кадия и замминистра МИД АР Фаризом Рзаевым.

В ходе визита представителей власти Албании обсуждалось развитие отношений между странами в сфере политики, экономики и гуманитарных структур.

Было выражено удовлетворение данным процессом и озвучено намерение расширять связи АР и Албании.