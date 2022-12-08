Вестник Кавказа

Азербайджан и Албания ввели безвиз

Азербайджан и Албания ввели безвиз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Граждане Азербайджана и Албании теперь могут не оформлять визы для поездок друг к другу. Между странами ввели безвизовый режим.

Азербайджан и Албания стали ближе – между странами отменили визовый режим. 

Соглашение об отмене виз было подписано сегодня главой правительства Албании Эди Рама, министром иностранных дел Албании Бесартом Кадия и замминистра МИД АР Фаризом Рзаевым. 

В ходе визита представителей власти Албании обсуждалось развитие отношений между странами в сфере политики, экономики и гуманитарных структур. 

Было выражено удовлетворение данным процессом и озвучено намерение расширять связи АР и Албании.

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