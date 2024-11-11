Армения несерьезно относится к проблеме изменения климата – Баку

Позиция игнорирования, которую Армения заняла относительно климатической конференции ООН COP29 в Баку, ярко свидетельствует об истинном отношении Еревана к климатическим проблемам, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Армения заняла пропагандистскую позицию относительно своего участия в конференции COP29, сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он напомнил, что Азербайджан, будучи стороной Рамочной конвенции ООН об изменении климата, выполнил свои обязательства и направил приглашения всем странам, которые имеют статус участниц конвенции, соответственно, включая Армению и Францию.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что в Баку прибыли все члены конвенции.

"Обходя место проведения COP29, мы видим здесь динамичные дискуссии представителей государств, организаций гражданского общества и убеждаемся, что мир сегодня – в Азербайджане"

– помощник президента

Он пояснил, что число участников, которые зарегистрировались на COP29, превысило 75 тыс человек. Соответственно, указал Хикмет Гаджиев, совершенно неважно, участвует Армения в мероприятии или нет.

Помощник президента Азербайджана также уточнил, что если бы представители Еревана прибыли на COP29, то это стало бы хорошей возможностью для сотрудничества при решении вопросов, связанных с изменением климата, на Южном Кавказе.

"Но неучастие Армении показывает, что ее позиция в отношении COP является не чем иным, как жалкой пропагандой, Армения несерьезно подходит и к этому вопросу. При участии и поддержке государственных структур Армении против Азербайджана ведется ряд грязных кампаний. В этом заключается позиция Армении"

– Хикмет Гаджиев

Он также прокомментировал позицию Франции, которая отказалась от конструктивного диалога в рамках COP29. Помощник президента пояснил, что такая глобальная проблема, как изменение климата, предполагает, исходя из принципа инклюзивности, что каждая сторона должна иметь возможность поднять свои проблемы.

"Но, к сожалению, Франция, которая постоянно твердит об инклюзивности и якобы всегда поощряет конструктивную критику, заняла позицию обиженной, попыталась придать этой критике политический окрас. COP29 – это мероприятие ООН. Здесь каждое государство вольно участвовать или не участвовать. Поэтому это решение самой Франции"

– Хикмет Гаджиев