Пашинян назвал армянский народ антигосударственным

Армянский народ считает государство и его институты чем-то чужеродным для себя, заявил премьер Армении Никол Пашинян.
Своими мыслями он поделился во время выступления в парламенте.
"Наше коллективное социальное мышление, иными словами, наше подсознание антигосударственно"
– Пашинян
Она напомнил, что психология армянского народа формировалась в условиях, когда у него не было своего государства: на протяжении минимум 600 лет им управляли представители чуждых ему государств.
Глава армянского правительства пояснил, что все это время армяне жили в государствах, навязанных им извне, а не созданных ими самими.
"Поэтому наша первая реакция – желание избавиться от государства, даже если мы это государство создали"
– Пашинян
Ранее армянский премьер уже анонсировал создание "настоящей Армении", которая будет разительно отличаться от "исторической Армении". При этом политик обратился к армянскому народу с призывом избавиться от "исторического" восприятия государства.