Пашинян назвал армянский народ антигосударственным

Армянское общество на подсознании всегда выступает против государства и его установлений, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян, и для этого есть объективные причины.

Армянский народ считает государство и его институты чем-то чужеродным для себя, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

Своими мыслями он поделился во время выступления в парламенте.

"Наше коллективное социальное мышление, иными словами, наше подсознание антигосударственно"

– Пашинян

Она напомнил, что психология армянского народа формировалась в условиях, когда у него не было своего государства: на протяжении минимум 600 лет им управляли представители чуждых ему государств.

Глава армянского правительства пояснил, что все это время армяне жили в государствах, навязанных им извне, а не созданных ими самими.

"Поэтому наша первая реакция – желание избавиться от государства, даже если мы это государство создали"

– Пашинян

Ранее армянский премьер уже анонсировал создание "настоящей Армении", которая будет разительно отличаться от "исторической Армении". При этом политик обратился к армянскому народу с призывом избавиться от "исторического" восприятия государства.