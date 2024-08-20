Вестник Кавказа

Пашинян призвал забыть слово "армянский коньяк"

Пашинян призвал забыть слово "армянский коньяк"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Использовать слово "коньяк" в отношении изготовленного в Армении напитка некорректно, причем не только в официальной ситуации, но и даже на бытовом уровне, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян попросил соотечественников избегать словосочетания "армянский коньяк" и не применять его даже в обычных разговорах, такой призыв он озвучил на заседании правительства.

Он привел в качестве аналогии слово "шампанское", пояснив, что лишь недавно в Армении осознал, что "шампань" – это вовсе не алкогольный напиток, а название местности во Франции.

"Это касается и коньяка. Именно поэтому у нас по сей день возникают проблемы при экспорте"

– Пашинян

Глава правительства обратил внимание на то, что покушаться каким бы то ни было образом на чужую собственность недопустимо, а коньяк – часть нематериального наследия Франции.

"Представьте, что о нас думают за рубежом, когда мы хвалим свой "коньяк". Мы-то радуемся, но не замечаем, что это вызывает усмешку"

– Пашинян

Премьер пояснил, что если Армения не научится уважать чужую собственность, то ей придется искать окольные пути для продажи своих товаров.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1350 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Комитет по туризму Армении возглавила Лусине Геворкян

Комитет по туризму Армении возглавила Лусине Геворкян

Пашинян посетит саммит Европейского политического сообщества

Пашинян посетит саммит Европейского политического сообщества

Никол Пашинян поздравил Ираклия Кобахидзе с победой на выборах

Никол Пашинян поздравил Ираклия Кобахидзе с победой на выборах

БРИКС дал импульс мирному процессу между Арменией и Азербайджаном

БРИКС дал импульс мирному процессу между Арменией и Азербайджаном

Итоги встречи Алиева и Пашиняна в Казани озвучили в Баку

Итоги встречи Алиева и Пашиняна в Казани озвучили в Баку

Путин высоко оценил диалог между Алиевым и Пашиняном на БРИКС

Путин высоко оценил диалог между Алиевым и Пашиняном на БРИКС

Алиев и Пашинян устроили вторую встречу в Казани

Алиев и Пашинян устроили вторую встречу в Казани

Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели неофициальные переговоры в Казани

Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели неофициальные переговоры в Казани

Пашинян рассказал о важности БРИКС для Армении

Пашинян рассказал о важности БРИКС для Армении

Почему Пашинян до сих пор у власти в Армении?

Почему Пашинян до сих пор у власти в Армении?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы