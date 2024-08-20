Пашинян призвал забыть слово "армянский коньяк"

Использовать слово "коньяк" в отношении изготовленного в Армении напитка некорректно, причем не только в официальной ситуации, но и даже на бытовом уровне, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян попросил соотечественников избегать словосочетания "армянский коньяк" и не применять его даже в обычных разговорах, такой призыв он озвучил на заседании правительства.

Он привел в качестве аналогии слово "шампанское", пояснив, что лишь недавно в Армении осознал, что "шампань" – это вовсе не алкогольный напиток, а название местности во Франции.

"Это касается и коньяка. Именно поэтому у нас по сей день возникают проблемы при экспорте"

– Пашинян

Глава правительства обратил внимание на то, что покушаться каким бы то ни было образом на чужую собственность недопустимо, а коньяк – часть нематериального наследия Франции.

"Представьте, что о нас думают за рубежом, когда мы хвалим свой "коньяк". Мы-то радуемся, но не замечаем, что это вызывает усмешку"

– Пашинян

Премьер пояснил, что если Армения не научится уважать чужую собственность, то ей придется искать окольные пути для продажи своих товаров.