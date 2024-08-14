Ереван предварительно прокомментировал претензии к армянским коньякам в России

Министерство экономики Армении ответило на запрос СМИ о выявленных проблемах с качеством коньяка армянского производства, о которых стало известно сегодня утром.
Как передает Sputnik Армения, в ведомстве заявили, что пока не получали от российской стороны официального уведомления, соответственно, не видели и результатов исследования, которое вызвало столь громкий резонанс.
"Вернемся к этому вопросу, когда ознакомимся с фактами"
– Минэкономики Армении
Напомним, сегодня стало известно, что 89% изготовленных в Армении коньяков, которые продаются в магазинах в России, не соответствуют стандартам безопасности, во многих были найдены не виноградные спирты. Как уточнили в ассоциации "Антиконтрафакт", такие результаты буквально вызвали шок у экспертов.
Проверке подверглись двести коньяков, изготовленных десятью самыми крупными армянскими производителями. Проблемы были выявлены в 177 образцах, что составляет 89% от общего количества, причем практически в почти половине случаев в напитке были найдены не виноградные спирты.