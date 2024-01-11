Российские эксперты разочаровались в армянских коньяках

Почти 90% армянских коньяков, поставляемых в Россию, не соответствуют заявленному качеству, а некоторые из них небезопасны для здоровья – так, в составе почти половины образцов есть спирты невиноградного происхождения, показало исследование.

Армянские коньяки в российских магазинах, в том числе и легендарных марок, большей частью контрафакт, причем в половине из них нет виноградного спирта, показало совместное исследование международной ассоциации "Антиконтрафакт" и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции.

Специалисты проверили 200 образцов коньяка более 20 торговых марок от десяти крупнейших армянских производителей, купленных в магазинах российских федеральных торговых сетей – проводила их независимая лаборатория Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.

"В 177 из них, то есть 89% - 9 из 10 образцов, выявили нарушения. А почти в половине обнаружили спирты невиноградного происхождения. А спирты виноградного происхождения - это именно то, что, собственно, и делает напиток коньяком. И только 23 образца оказались полностью соответствующими ГОСТам и законодательству Российской Федерации"

- материалы исследования

Ассоциация "Антиконтрафакт" официально уведомила о результатах Генпрокуратуру, ФТС и Росалкогольтабакконтроль и попросила их принять меры по дополнительному контролю за ввозимой из Армении алкогольной продукцией с целью исключить оборот контрафакта в российских оптово-розничных торговых сетях, поскольку это создает условия для недобросовестной конкуренции и демпинга цен, передает ТАСС.

Мало того, что почти половина армянских коньяков – дешевая подделка, опасная для здоровья, их экспансия на российские прилавки "выдавливает" добросовестных участников рынка, и скоро российским производителям просто придется бороться за выживание, - говорится в письмах.