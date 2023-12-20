Кизлярский коньяк обзавелся собственным бутиком в Москве

В Москве открылся первый брендовый магазин дагестанских коньяков. Кизлярский коньячный завод намерен выйти на новый уровень развития и открывать магазины в других городах.

Кизлярский коньячный завод распахнул двери своего фирменного магазина в Москве, он стал первым в столице, сообщает пресс-служба администрации Кизляра.

В открытии участвовали замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов, гендиректор АО «Росспиртпром» Айрат Гаскаров и руководитель АО «Кизлярский коньячный завод» Евгений Дружинин.

Дружинин отметил, что планируется вывести завод на новый уровень развития, а также произвести модернизацию переработки закладку виноградников.

Кроме того, руководство завода намерено открыть свои фирменные магазины и в других городах страны.