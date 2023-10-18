Виноград для Кизлярского завода будут выращивать его новые "дочки"

Руководство АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) накануне учредило две дочерние компании - "ККЗ-Агро" и "Лоза", 99,9% долей предприятий принадлежат заводу, оставшиеся доли – его генеральному директору Евгению Дружинину.
"Перед Кизлярским коньячным заводом поставлена задача по созданию виноградарского хозяйства, которое будет не только покрывать нужды завода и обеспечивать его сырьевую безопасность, но и стимулировать развитие данной отрасли в рамках изучения виноградопригодных земель, освоения новых районов виноградарства, развития технологий выращивания винограда, а также создания дополнительных рабочих мест в Республике Дагестан"
- Евгений Дружинин
ООО "ККЗ-Агро" будет заниматься выращиванием винограда, задача которого – стабильное обеспечение им головного предприятия. Это позволит ККЗ получить статус сельхозпроизводителя и получать льготное кредитование и другие льготы. ООО "Лоза" будет заниматься розничной торговлей продукцией завода через сеть элитных бутиков, что положительно скажется на репутации продукции у российских потребителей, передает "Интерфакс".
Обе компании зарегистрированы в Кизляре накануне, 19 декабря, гласят данные ЕГРЮЛ. Уставный капитал "ККЗ-Агро" - 10 млн рублей, ООО "Лоза" - 100 тыс рублей.