Дагестанский коньяк завоевывает мировой рынок

Опубликовано: 11:10, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Легендарный Кизлярский коньячный завод взял новую планку в выпуске знаменитого напитка - в январе-сентябре он удвоил экспорт своей продукции.

Дагестанский "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) с начала нынешнего 2023 года отправил на экспорт 9,5 тыс декалитров (дал) своей продукции, что почти в два раза больше, чем годом ранее, сообщил генеральный директор предприятия Евгений Дружинин.

"Предприятие… ведет работу по расширению каналов и географии сбыта готовой продукции. "Кизлярский коньячный завод" продолжает работу с контрагентами на отгрузку продукции в Беларусь, Казахстан, Южную Осетию. Компания провела анализ рынка и поиск потенциальных импортеров по реализации продукции на территории Израиля"

- Евгений Дружинин

В июне в Израиль уже была отправлена первая, пока пробная партия напитка общим объемом 0,38 тыс дал, отметил гендиректор завода

Следует заметить, что продукция дагестанского предприятия пользуется стабильным спросом не только в России – качество дагестанского коньяка отмечают во всем мире, а о спросе на него говорят цифры – ККЗ выпускает около 200 наименований напитков, в минувшем году кизлярские виноделы получили рекордную выручку в размере 3,956 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее. На треть выросла и чистая прибыль предприятия – она составила 567,791 млн рублей.

Напомним, Кизлярский завод был основан в 1885 году. в феврале 2018 года он был преобразован в госпредприятие АО "ККЗ", с тех пор его продукция пользуется неизменным спросом у населения.