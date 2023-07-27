Израиль оценит кизлярский коньяк

Опубликовано: 10:22, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кизлярский коньячный завод, вдвое нарастив объемы выпуска только в этом году, уже начал поставлять продукцию в Израиль.

Кизлярский коньячный завод только в этом году вдвое нарастил обороты выпускаемой продукции. В планах – выход на мировые рынки. В частности, уже начались поставки продукции в Израиль.

"В первом полугодии предприятию удалось вдвое увеличить экспорт продукции. Так, экспортировано 8,6 тыс. дал готовой продукции, а в прошлом году всего 3,9 тыс. Начались поставки и в Израиль"

– пресс-служба АО "Кизлярский коньячный завод"

Также собеседник ТАСС на производстве отметил, что важнейшим направлением в работе завода является цель наращивания объемов продукции для стран дальнего зарубежья.

"В этом направлении завод продолжает работу с контрагентами на отгрузку продукции в Белоруссию, Казахстан и Южную Осетию"

– пресс-служба АО "Кизлярский коньячный завод"