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Израиль оценит кизлярский коньяк

Израиль оценит кизлярский коньяк
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Кизлярский коньячный завод, вдвое нарастив объемы выпуска только в этом году, уже начал поставлять продукцию в Израиль.

Кизлярский коньячный завод только в этом году вдвое нарастил обороты выпускаемой продукции. В планах – выход на мировые рынки. В частности, уже начались поставки продукции в Израиль.

"В первом полугодии предприятию удалось вдвое увеличить экспорт продукции. Так, экспортировано 8,6 тыс. дал готовой продукции, а в прошлом году всего 3,9 тыс. Начались поставки и в Израиль"

– пресс-служба АО "Кизлярский коньячный завод"

Также собеседник ТАСС на производстве отметил, что важнейшим направлением в работе завода является цель наращивания объемов продукции для стран дальнего зарубежья.

"В этом направлении завод продолжает работу с контрагентами на отгрузку продукции в Белоруссию, Казахстан и Южную Осетию"

– пресс-служба АО "Кизлярский коньячный завод"

Коньячной продукции из Кизляра становится все больше

Коньячной продукции из Кизляра становится все больше

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