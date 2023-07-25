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Коньячной продукции из Кизляра становится все больше

Коньячной продукции из Кизляра становится все больше
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
По итогам первых шести месяцев 2023 года производство на коньячном заводе в Кизляре увеличилось на 14%, продажи за полгода возросли на 25%.

С января по июнь текущего года объемы производства на коньячном заводе в Кизляре выросло на 14% - до 376 тыс дал, заявил гендиректор АО ККЗ Евгений Дружинин.

Он подчеркнул, что предприятию удалось нарастить объемы сбыта продукции. Так, по его словам, завод за первые 6 месяцев этого года увеличил продажу на 25% - 402 тыс дал.

Дружинин отметил, что сейчас Кизлярский завод расположился на 4-й строчке на отечественном рынке алкогольной продукции. Его доля на 2,7% увеличилась и в настоящее время составляет 9,3%.

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