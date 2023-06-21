РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

"Арарат" не оставит россиян без своих напитков

&quot;Арарат&quot; не оставит россиян без своих напитков
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава армянской компании-импортера исключил прекращение поставок коньяка "Арарат" в Россию, директор Luding Group заверил, что поставки напитка будут продолжаться.

Поставки легендарного армянского коньяка "Арарат" в Россию идут в соответствии с заключенными контрактами с производителем и будут продолжаться и дальше, заявил на полях ПМЭФ исполнительный директор крупнейшего импортера вин в Россию Luding Group Эрнест Хачатурян.

Что касается того, что французская компания Pernod Ricard, производитель и дистрибьютор алкогольных напитков, владеющая Ереванским коньячным заводом, прекратила экспорт своей продукции в Россию, то бренд коньяка "Арарат" продолжает поставляться на российский рынок, передает РИА Новости.

"Россия без "Арарата" и "Арарат" без России - я такого не вижу. Действующие контракты все соблюдаются, а дальше будем смотреть, найдем какой-то выход. Опять-таки, французский производитель долго выстраивал взаимоотношения и с Россией, и с Арменией в том числе"

- Эрнест Хачатурян

Напомним, в середине мая министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что Ереванский коньячный завод, принадлежащий Pernod Ricard, может прекратить экспорт своей продукции в РФ.

Ереванскому &quot;Арарату&quot; запретили продавать в России &quot;шотландский&quot; виски

Ереванскому "Арарату" запретили продавать в России "шотландский" виски

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1320 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version