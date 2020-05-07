Вестник Кавказа

Пол провалился в детском саду в Адыгее

Игротека в детском саду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЧП произошло в одном из детских садов в столице Адыгеи Майкопе. В постройке на территории дошкольного учреждения пол буквально рассыпался под ногами людей, есть раненые.

Несколько человек получили травмы из-за обрушения пола в детсаду в Майкопе. Подробную информацию озвучил мэр адыгейской столицы Геннадий Митрофанов.

По его словам, ЧП случилось в подсобке на территории садика. В момент инцидента внутри были три работника, они пострадали. Предварительно у них нашли ушибы и ссадины. Окончательный диагноз им будет поставлен после обследования, которое они сейчас проходят.

Событие заинтересовало прокуратуру Майкопа. Ведомство проверит состояние помещений и шаги, которые предпринимались для обеспечения безопасности.

 

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Пол провалился в детском саду в Адыгее
© Фото: Геннадий Митрофанов
Пол провалился в детском саду в Адыгее
© Фото: Геннадий Митрофанов
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