Ребенка могли истязать в детсаду на Ставрополье

Уголовное дело по факту возможного истязания воспитанника детского сада могут возбудить в городе Лермонтов. Как рассказали в прокуратуре Ставрополья, ведомство взяло ситуацию на контроль.

Возможное нанесение травм ребенку дошкольного возраста расследуют в Лермонтове, рассказали в прокуратуре Ставропольского края.

По факту возбуждено уголовное дело. Оно будет расследоваться по ст. 156 Уголовного кодекса, которая определяет наказание за невыполнение обязанностей, заключающихся в воспитании ребенка.

Краевое надзорное ведомство взяло на свой контроль ход расследования. Проверку проводит городская прокуратура.

По данным ставропольского СУ СКР, проверка также проводится по ст. 117 (об истязании) и ст. 238 Уголовного кодекса – об оказании небезопасных услуг.

Напомним, о ЧП стало известно накануне, оно получило широкий резонанс. В Лермонтове мать нашла на теле сына, вернувшегося из детского сада, предположительно, ожоги. По ее словам, травмы могли быть нанесены электрошокером.