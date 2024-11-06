Вестник Кавказа

Школы и детские сады Дагестана закрыли на карантин

Школы и детские сады Дагестана закрыли на карантин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько учебных заведений попали под карантин в городах и селах Дагестана. Причина – сезонные вирусные заболевания.

Несколько учебных заведений в Дагестане закрылись на карантин из-за ОРВИ, пневмонии и гриппа, рассказали в республиканском Роспотребнадзоре.

«В средней школе села Гели Карабудахкентского района зарегистрированы случаи пневмонии. Школа закрыта на карантин. В ходе проведения лабораторных исследований установлено, что возбудителем инфекции являлась микоплазма. Также из-за групповой регистрации случаев гриппа и ОРВИ закрыта школа в Хасавюртовском районе»

- Роспотребнадзор по Дагестану

Помимо этого, полный или частичный карантин введен в восьми детских садах в Буйнакске, Каспийске и других населенных пунктах Дагестана.

Ранее несколько школ посадили на карантин в Пятигорске на Ставрополье. Там заметили сезонный всплеск заболеваемости внебольничной пневмонией.

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