Наставник сборной Азербайджана подвел итоги выступления в Лиге наций

Португальский наставник азербайджанской сборной заявил после матча со Швецией, что они вместе с командой сбились с верного пути. Накануне сборная Азербайджана уступила на выезде шведам, пропустив шесть мячей.

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу оценил выступление национальной команды в Лиге наций. Фернанду Сантуш подчеркнул после игры со Швецией, что берет всю ответственность за результат на себя.

"До сих пор я говорил, что мы на верном пути. Но после сегодняшнего матча я не могу утверждать так. Вся ответственность на мне, как стратегия на игру, так и выбор футболистов"

– португальский специалист

Он добавил, что матч против Швеции должен стать уроком и для него самого.

"Нам нужно верить в свое дело и продолжать свою работу. Единственный позитивный момент в таких матчах только в том, что мы можем сделать верные выводы и анализы, понять, что можем сделать лучше, что должны поменять и над чем должны работать"

– Фернанду Сантуш

Напомним, встреча сборных Швеции и Азербайджана состоялась вечером 19 ноября в Стокгольме. Победу со счетом 6:0 одержала шведская команда.

Турнирная таблица

Уступив во вчерашнем матче, Азербайджан занял с 1 очком последнее место в группе C1 и вылетел в низший дивизион D. Выиграла группа Швеция, в активе которой 16 очков. На втором месте расположилась Словакия, набравшая 13 очков, а на третьем – Эстония (4 очка).