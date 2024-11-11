Президент "Барселоны" встретился с юными азербайджанскими футболистами

Жоан Лапорт в рамках визита в Азербайджан провел переговоры с премьером республики и пообщался с местными юными футболистами. Встречи состоялись в минувший уикенд.

Президент испанской "Барселоны" Жоан Лапорта провел встречу с футболистами юношеских азербайджанских команд "Зиря", "Карабах", "Сабаил", "Сабах" и Футбольной Академии ASTA. Она состоялась в Баку в минувшие выходные.

Жоан Лапорта пообщался с ребятами и раздал им автографы.

В рамках поездки в республику Южного Кавказа он также встретился с премьер-министром страны Али Асадовым.

Беседа состоялась в воскресенье, 17 ноября. Центральной темой встречи, которая прошла в присутствии президента АФФА Ровшана Наджафа, стало развитие футбола в стране. В частности, обсуждались совместные с "Барселоной" совместные проекты и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

