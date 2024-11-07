Вестник Кавказа

Юный защитник из Грузии привлек внимание грандов мирового футбола

Саба Харебашвили
© Фото: сайт футбольного клуба “Динамо“ Тбилиси
Гранды испанского футбола присматриваются к юному защитнику "Динамо" Тбилиси. Он выступает за столичную команду с 15-летнего возраста.

Испанские футбольные клуба "Реал" Мадрид и "Барселона" положили глаз на 16-летнего грузинского защитника Сабу Харебашвили, выступающего за тбилисское "Динамо". Об этом пишут грузинские средства массовой информации.

В этом сезоне Национальной лиги юный талант провел 20 встреч, отметившись в них двумя голевыми передачами.

Дебют Сабы за основную команду "Динамо" состоялся, когда ему было 15 лет.

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