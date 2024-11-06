Вестник Кавказа

Гол грузина принес "Кайрату" титул чемпиона Казахстана

Гол грузина принес "Кайрату" титул чемпиона Казахстана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чемпионом Казахстана 2024 года стал "Кайрат" из Алматы. Гол в решающем матче забил грузинский легионер Гиорги Зария.

"Кайрат" в последнем туре премьер-лиги чемпионата Казахстана обыграл "Атырау" (1:0) и стал чемпионом страны. Победный гол с пенальти забил игрок сборной Грузии Гиорги Зария. 

Столичная "Астана" сделала все возможное, чтобы навязать борьбу за чемпионство "Кайрату". В финальном туре астанинцы разгромили "Атырау" 5:0, но этой впечатляющей победы не хватило для того, чтобы обойти конкурентов за первую строчку. "Астана", отстав от лидера всего на одно очко, получила "серебро" чемпионата.  

Напомним, что в начале осени "Кайрат" оказался в центре скандала, связанного с неожиданным уходом российского тренера Александра Кержакова. Как сообщили СМИ, президент клуба Кайрат Боранбаев оскорбил наставника после одного из проигранных матчей, хотя "Кайрат" под руководством Кержакова шел на первом месте в чемпионате. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
965 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Казахстане ограничили движение на дорогах из-за непогоды

В Казахстане ограничили движение на дорогах из-за непогоды

Дорожные власти Казахстана из-за непогоды закрыли большинство дорог

Дорожные власти Казахстана из-за непогоды закрыли большинство дорог

Жителям Казахстана пообещали стабильные цены на мясо

Жителям Казахстана пообещали стабильные цены на мясо

В декабре в Алматинской области заработает крупный мясокомбинат

В декабре в Алматинской области заработает крупный мясокомбинат

В Казахстане рассказали подробности об авиатопливе будущего

В Казахстане рассказали подробности об авиатопливе будущего

Казахстан избавляется от санитарных книжек

Казахстан избавляется от санитарных книжек

Казахстан получил приглашение в БРИКС в качестве страны-партнера

Казахстан получил приглашение в БРИКС в качестве страны-партнера

Метель обрушится на 17 регионов Казахстана

Метель обрушится на 17 регионов Казахстана

В Казахстане будут выпускать экологичное топливо для самолетов

В Казахстане будут выпускать экологичное топливо для самолетов

Лавров начинает свой двухдневный визит в Казахстан

Лавров начинает свой двухдневный визит в Казахстан

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы