Гол грузина принес "Кайрату" титул чемпиона Казахстана

Чемпионом Казахстана 2024 года стал "Кайрат" из Алматы. Гол в решающем матче забил грузинский легионер Гиорги Зария.

"Кайрат" в последнем туре премьер-лиги чемпионата Казахстана обыграл "Атырау" (1:0) и стал чемпионом страны. Победный гол с пенальти забил игрок сборной Грузии Гиорги Зария.

Столичная "Астана" сделала все возможное, чтобы навязать борьбу за чемпионство "Кайрату". В финальном туре астанинцы разгромили "Атырау" 5:0, но этой впечатляющей победы не хватило для того, чтобы обойти конкурентов за первую строчку. "Астана", отстав от лидера всего на одно очко, получила "серебро" чемпионата.

Напомним, что в начале осени "Кайрат" оказался в центре скандала, связанного с неожиданным уходом российского тренера Александра Кержакова. Как сообщили СМИ, президент клуба Кайрат Боранбаев оскорбил наставника после одного из проигранных матчей, хотя "Кайрат" под руководством Кержакова шел на первом месте в чемпионате.