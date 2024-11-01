Электричка в Щелково протаранила асфальтоукладчик

Сегодня ранним утром подмосковная электричка, едущая в столицу из Монино, на переезде в Щелково протаранила работающий на объекте асфальтоукладчик – первый вагон состава сошел с рельсов, водитель спецтехники госпитализирован.

Сегодня примерно в 04:30 на железнодорожном переезде в подмосковном Щелково произошло дорожно-транспортное происшествие – электропоезд, следовавший в Москву из Монино, врезался в асфальтоукладчик, сообщило в своем Telegram-канале ГУ МВД по Московской области.

"По предварительной информации, машинист, управляя поездом, двигаясь по маршруту Монино-Москва, на железнодорожном переезде совершил столкновение с асфальтоукладчиком, который производил работы по укладке асфальта на переезде"

- МВД по Московской области

Первый вагон электрички сошел с рельсов, пострадал водитель асфальтоукладчика, он госпитализирован. Движение на ветке Ярославского направления полностью остановлено, говорится в сообщении.

О состоянии пассажиров поезда не сообщается.

Сейчас на месте аварии работают полицейские и следователи, которые устанавливают причины происшествия. Также на переезде работают аварийные службы РЖД.