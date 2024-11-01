Электричка в Щелково протаранила асфальтоукладчик

Сегодня примерно в 04:30 на железнодорожном переезде в подмосковном Щелково произошло дорожно-транспортное происшествие – электропоезд, следовавший в Москву из Монино, врезался в асфальтоукладчик, сообщило в своем Telegram-канале ГУ МВД по Московской области.
"По предварительной информации, машинист, управляя поездом, двигаясь по маршруту Монино-Москва, на железнодорожном переезде совершил столкновение с асфальтоукладчиком, который производил работы по укладке асфальта на переезде"
- МВД по Московской области
Первый вагон электрички сошел с рельсов, пострадал водитель асфальтоукладчика, он госпитализирован. Движение на ветке Ярославского направления полностью остановлено, говорится в сообщении.
О состоянии пассажиров поезда не сообщается.
Сейчас на месте аварии работают полицейские и следователи, которые устанавливают причины происшествия. Также на переезде работают аварийные службы РЖД.