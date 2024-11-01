Виновника массового ДТП в тоннеле установили в Сочи

В МВД озвучили, кто спровоцировал сегодняшнюю аварию в тоннеле в Сочи. В ДТП столкнулись четыре транспортных средства.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю назвали предварительную причину массового ДТП, случившегося 11 ноября в тоннеле в Сочи.

В сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства, сказано, что виновником аварии стал водитель автомобиля Porsche.

"Водитель Porsche не выбрал безопасную скорость, отвлекся от дороги, столкнулся с попутным Mitsubishi Pajero и грузовым автомобилем. После чего, водитель Mitsubishi Pajero ударил Voyah и в результате столкнулся с грузовиком Scania"

– пресс-служба управления

ДТП в тоннеле произошло ранним утром 11 ноября. Там столкнулись четыре автомобиля. В результате происшествия погибших нет.