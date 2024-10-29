Поезд врезался в столб на Кубани

Авария с поездом произошла сегодня в Краснодарском крае. Пассажирский состав, ехавший из Адлера, снес опору электрической сети. Как именно локомотив мог врезаться в столб, пока не известно.

ЧП с поездом с пассажирами случилось на Кубани, о нем сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

В надзорном ведомстве рассказали, что пассажирский поезд протаранил опору контактной сети. Инцидент произошел на участке путей от станции Куринская (Апшеронский район) до станции Навагинская (Туапскинский район).

Состав ранее отправился из Адлера. Поезд вез пассажиров в столицу Северной Осетии – Владикавказ.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Правоохранители проводят проверку. Они установят, не нарушались ли соответствующие законы. При необходимости будут приняты меры.

В прокуратуре добавили, что из-за инцидента другие поезда движутся с опозданием.