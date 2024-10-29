Мужчина погиб, попав под поезд на Ставрополье

Мужчину насмерть задавил поезд на перегоне в Ставропольском крае. Следователи начали проверку. В СКР предупредили об опасностях на железной дороге.
Мужчину задавил поезд в Ставропольском крае, он скончался, пишет пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
В ведомстве заявили, что трагедия произошла на ж/д перегоне "Невинномысская-Киан". Минераловодские транспортные следователи ведут проверку.
В СКР напомнили, что железная дорога – место повышенной опасности, где необходимо помнить о жизни и переходить пути только в разрешенных местах.