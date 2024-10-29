Вестник Кавказа

Мужчина погиб, попав под поезд на Ставрополье

Мужчина погиб, попав под поезд на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мужчину насмерть задавил поезд на перегоне в Ставропольском крае. Следователи начали проверку. В СКР предупредили об опасностях на железной дороге.

Мужчину задавил поезд в Ставропольском крае, он скончался, пишет пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В ведомстве заявили, что трагедия произошла на ж/д перегоне "Невинномысская-Киан". Минераловодские транспортные следователи ведут проверку.

В СКР напомнили, что железная дорога – место повышенной опасности, где необходимо помнить о жизни и переходить пути только в разрешенных местах.

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