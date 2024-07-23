Вестник Кавказа

В Ставропольском крае задержали "неуловимых" воров

В Ставропольском крае задержали "неуловимых" воров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские правоохранители задержали на Ставрополье двоих воров, которые в течение трех лет третировали обеспеченных жителей Ставрополя и Минвод, обкрадывая их дома – оба оказались местными жителями.

В Ставропольском крае полицейские задержали двоих мужчин из Пятигорска и Кисловодска, которые подозреваются в серии краж из домовладений на общую сумму в 67 млн рублей, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По предварительным данным, на протяжении трех лет в Ставрополе и на территории Кавказских Минеральных Вод злоумышленники тайно проникали в дома и квартиры состоятельных граждан, похищая ювелирные изделия, деньги, дорогостоящую бытовую технику и другое ценное имущество"

- Ирина Волк

По фактам краж возбуждено больше десяти уголовных дел, объединенных в одно производство, они расследуются следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Их фигуранты заключены под стражу. 

Сейчас правоохранители устанавливают всех возможных соучастников банды воров, добавила официальный представитель МВД России.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1225 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Мужчина с ножом напал на бывшую супругу в Тбилиси

Мужчина с ножом напал на бывшую супругу в Тбилиси

Фейковый полицейский избил и ограбил мужчину в Ессентуках

Фейковый полицейский избил и ограбил мужчину в Ессентуках

Ставропольская компания уничтожила 20 га плодородной земли

Ставропольская компания уничтожила 20 га плодородной земли

Налоговый инспектор задержан за крупную взятку в Дагестане

Налоговый инспектор задержан за крупную взятку в Дагестане

Бывшая работница Пенсионного фонда в Дагестане пойдет под суд

Бывшая работница Пенсионного фонда в Дагестане пойдет под суд

Бывший глава села в Дагестане предстанет перед судом

Бывший глава села в Дагестане предстанет перед судом

Главу ресурсоснабжающей компании заключили под стражу в Северной Осетии

Главу ресурсоснабжающей компании заключили под стражу в Северной Осетии

Мужчина продал два десятка арендованных машин в Пятигорске

Мужчина продал два десятка арендованных машин в Пятигорске

Обвиняемые во вбросе бюллетеней взяты под арест в Грузии

Обвиняемые во вбросе бюллетеней взяты под арест в Грузии

Экс-начальника батальона ДПС подозревают почти в 20 мошенничествах на Ставрополье

Экс-начальника батальона ДПС подозревают почти в 20 мошенничествах на Ставрополье

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы