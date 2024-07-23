В Ставропольском крае задержали "неуловимых" воров

Российские правоохранители задержали на Ставрополье двоих воров, которые в течение трех лет третировали обеспеченных жителей Ставрополя и Минвод, обкрадывая их дома – оба оказались местными жителями.

В Ставропольском крае полицейские задержали двоих мужчин из Пятигорска и Кисловодска, которые подозреваются в серии краж из домовладений на общую сумму в 67 млн рублей, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По предварительным данным, на протяжении трех лет в Ставрополе и на территории Кавказских Минеральных Вод злоумышленники тайно проникали в дома и квартиры состоятельных граждан, похищая ювелирные изделия, деньги, дорогостоящую бытовую технику и другое ценное имущество"

- Ирина Волк

По фактам краж возбуждено больше десяти уголовных дел, объединенных в одно производство, они расследуются следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Их фигуранты заключены под стражу.

Сейчас правоохранители устанавливают всех возможных соучастников банды воров, добавила официальный представитель МВД России.