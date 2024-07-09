Судить зачинщиков погромов в аэропорту Махачкалы будут на Ставрополье

Уголовные дела десятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы будут рассматривать ставропольские суды – это сделано для того, чтобы исключить фактор воздействия родственников обвиняемых на судейскую коллегию.

Пятый кассационный суд общей юрисдикции с целью исключить возможное воздействие на судейскую коллегию изменил территориальную подсудность десятерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы – теперь их уголовные дела будут рассматривать суды Ставропольского края, сообщает сайт суда.

"Пятая кассация удовлетворила десять ходатайств прокуратуры республики Дагестан об изменении подсудности для участников беспорядков на территории международного аэропорта Махачкалы. Суды будут проходить в Ставропольском крае"

– сайт суда

Неделей ранее о том, что суды над участниками беспорядков пройдут в Краснодарском и Ставропольском краях, сообщали РИА Новости со ссылкой на информацию Генпрокуратуры РФ.

Напомним, в конце октября минувшего 2023 года несколько тысяч человек устроили беспорядки в махачкалинском аэропорту из-за прилета рейса из Тель-Авива. Ситуация усугубилась после того, как погромщики ворвались в здание, а затем на взлетное поле. На фоне беспорядков махачкалинский аэропорт был закрыт. Самолеты, которые должны были приземлиться в столице Дагестана, были перенаправлены на другие аэродромы. Погромы прекратились лишь после прибытия спецназа.