Свыше ста участников погромов в аэропорту Махачкалы находятся под стражей

В МВД Дагестана рассказали об участниках беспорядков в махачкалинском аэропорту. 140 погромщиков находятся под стражей, 1200 – привлечены к административной ответственности.

Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов раскрыл количество находящихся под стражей участников погромов в аэропорту Махачкалы.

Он отметил, что 140 молодых людей находятся под стражей, еще 1200 участников беспорядков привлечены к административной ответственности.

"Посмотрите, что произошло после событий в аэропорту. 140 человек, молодых людей, сидят в тюрьмах"

- Абдурашид Магомедов

Беспорядки в аэропорту Махачкалы

В конце октября прошлого года тысячи местных жителей собрались в аэропорту Махачкалы, куда должен был приземлиться самолет из Тель-Авива".

Участники устроили погромы, а затем прорвались на взлетно-посадочную полосу после прибытия лайнера. Они искали "беженцев из Израиля".